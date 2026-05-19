Tokat'ın Erbaa ilçesinde taşkın nedeniyle tarım alanlarını su bastı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması nedeniyle tarım alanlarında su baskını meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması nedeniyle tarım alanlarında su baskını meydana geldi.


        Son dönemde artan yağışlar ve barajlardan su tahliyesinin etkisiyle Kelkit Çayı taştı. Taşkın nedeniyle çayın çevresinde bulunan tarım alanlarını su bastı.


        Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgedeki yollardan geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.


        Ekipler, ayrıca ağır tonajlı araçları çökme riski olan yollardan geri çevirerek, alternatif ve daha güvenli yollara yönlendiriyor.

        Kelkit Çayı'nın debisinin artması sonucu Tepekışla köyündeki demir köprünün bir kısmı ise çöktü.


        Köprünün iki taraftaki girişleri, toprak ve kaya parçaları dökülerek kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

