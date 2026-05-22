Tokat'ın Erbaa ilçesinde taşkın nedeniyle tarım alanlarını su bastı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması nedeniyle tarım alanlarında su baskını meydana geldi.
Giriş: 22.05.2026 - 17:06 Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması nedeniyle tarım alanlarında su baskını meydana geldi.
Son dönemde artan yağışlar ve barajlardan su tahliyesinin etkisiyle Kelkit Çayı taştı.
Tepekışla köyünde su altında kalan tarım arazileri zarar gördü.
Dere yatağına yakın bölgelere yapılan evler ve bazı evlerin bahçeleri de su altında kaldı.
Su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri