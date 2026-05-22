Tokat'ın Erbaa ilçesinde taşkın nedeniyle tarım alanlarını su bastı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması nedeniyle tarım alanlarında su baskını meydana geldi.



Son dönemde artan yağışlar ve barajlardan su tahliyesinin etkisiyle Kelkit Çayı taştı.



Tepekışla köyünde su altında kalan tarım arazileri zarar gördü.



Dere yatağına yakın bölgelere yapılan evler ve bazı evlerin bahçeleri de su altında kaldı.



Su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.

