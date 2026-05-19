        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tokat'ın Başçiftlik ve Niksar ilçelerinde törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 16:42 Güncelleme:
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tokat'ın Başçiftlik ve Niksar ilçelerinde törenle kutlandı.


        Başçiftlik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından program, ilçe spor salonunda devam edildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.


        Şiir dinletisi, oratoryo ile sportif gösteriler ile halk oyunu gösterilerinin ardından okullarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, Hatipli Belediye Başkanı Cansoy Eraslan, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





        - Niksar

        Tokat’ın Niksar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

        Kutlama programı, Kaymakamlık binası önünde Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gençlik adına konuşma gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, kompozisyon sunumları yapıldı. Daha sonra Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

        Kutlamalarda öğrencilerin hazırladığı sportif ve kültürel gösteriler ilgi gördü. Etkinlikler kapsamında halat çekme yarışması, kız ve erkek öğrenciler arasında 100 metre atletizm yarışları ile koordinasyon parkuru yarışmaları düzenlendi.

        Programda ayrıca güreş ekibi, halk oyunları ekibi, okçuluk takımı ve kick boks sporcuları gösteri sundu.

        Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

        Kutlamalara Niksar Kaymakamı Kadir Perçi ile ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

