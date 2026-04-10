        Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ın ilçelerinde Polis Haftası programları düzenlendi

        Tokat'ın Almus, Niksar, Erbaa ve Turhal ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Giriş: 10.04.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Almus İlçesinde Meliha ve Hamdi Güler İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu.

        Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan emniyet personeli, Kaymakam Emre Çömen'i makamında ziyaret etti.

        Çömen, "Halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Tüm polislerimizin Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

        Cuma namazı öncesinde de şehit olmuş tüm emniyet mensupları için Almus Merkez Camisi'nde mevlit okundu, dua edildi.

        - Erbaa


        Erbaa ilçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programa Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, kurum müdürleri siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Niksar

        Niksar İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Polis Haftası dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi, şehit kabirlerinde dua edildi.

        Etkinlikler çerçevesinde ayrıca, ilçedeki çeşitli okullardan öğrenciler ve öğretmenler emniyet birimlerini ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı.

        Niksar Kaymakamı Kadir Perçi'yi de ziyaret eden heyet, Türk Polis Teşkilatının köklü geçmişine ve toplum huzurunun sağlanmasındaki önemli rolüne dikkat çekti.

        - Turhal

        Turhal Hükümet Konağı meydanında düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ, Atatürk Anıtı'na çenek sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ ve beraberindekiler, daha sonra Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli'yi makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

