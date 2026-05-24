        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ın Pazar ilçesinde sağanak nedeniyle kara yolunda çöküntü oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 16:19 Güncelleme:
        İlçede aralıklarla devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Tokat'ın tarım merkezi olan Kazova'daki tarım arazileri su altında kaldı.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Ballıca Mağarası'na giden kara yolunun Kazova tarafındaki kesimi Yeşilırmak'taki taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Kazova'nın içerisinde yer alan Kalaycık köyü yakınlarında trafiğe kapatılan ve altından dere geçen kara yolunda obruğu andıran çökme meydana geldi.

        Vatandaşlar, yaklaşık 3 metre çapında ve 4 metre derinliğinde oluşan çöküntünün çevresine de kum dolu çuval koyarak güvenlik önlemi aldı.

        Çöküntü ve su altındaki tarım alanları dronla görüntülendi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

