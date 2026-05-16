        Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın nedeniyle araziler su altında kaldı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın nedeniyle araziler su altında kaldı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen taşkın sonucu arazilerde su baskını yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın nedeniyle araziler su altında kaldı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen taşkın sonucu arazilerde su baskını yaşandı.

        İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak Nehri ile Karasu ve Hotan derelerinin geçtiği bölgelerde taşkın meydana geldi.

        İlçeye bağlı Hamide ve Kızkayası köyleri ile Hamam, Borsa, Çevlikler, Varvara ve Gaziosmanpaşa mahalleleri taşkından etkilendi, araziler su altında kaldı.

        Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli ile Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, ilgili kurum müdürleriyle taşkın yaşanan bölgelerde inceleme yaptı, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

