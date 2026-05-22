Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ın Turhal, Pazar ve Niksar ilçelerinde taşkın riski nedeniyle çalışmalar sürüyor

        Tokat'ın Turhal, Pazar ve Niksar ilçelerinde taşkın riski nedeniyle çalışmalar sürüyor

        Tokat'ın Turhal, Pazar ve Niksar ilçelerinde taşkın riski nedeniyle çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 19:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ın Turhal, Pazar ve Niksar ilçelerinde taşkın riski nedeniyle çalışmalar sürüyor

        Tokat'ın Turhal, Pazar ve Niksar ilçelerinde taşkın riski nedeniyle çalışmalar sürüyor.

        Turhal ilçesinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Sanayi ve Terminal köprülerinin demir korkuluklarının sökümüne Turhal Belediyesi ekiplerince başlandı.

        Çalışma kapsamında Sanayi Köprüsü trafiğe kapatılırken, Terminal Köprüsü'nde de trafik akışının durdurulacağı bildirildi.

        Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Sanayi Köprüsü üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:


        "Köprü üzerindeki tahkimatlar kaldırıldı. Bütün korkulukları gelebilecek kütüklerin akışı engellemesi ve mahalleye su dolması ihtimaline karşı kaldırdık. Mühendislerin 'bıyık' dediği ikinci bir kanal açacağız. Mühendisler, Tokat'tan gelecek suların ırmak yatağına sığacağını öngörmüyor. 10 gündür sette çalışmalar yapıldı. DSİ muazzam bir iş çıkardı. Özel İdare muazzam bir iş çıkardı. Turhal Belediyesi personeli muazzam bir iş çıkardı. Tahkimatın neden yapıldığını halkımız daha iyi anlayacak."

        Niksar ilçesine bağlı Çiçekli köyü yolunda meydana gelen toprak kayması nedeniyle ağaç yola devrildi.

        Bölgede etkili olan yağışların ardından yaşanan toprak kayması sonucu devrilen ağaç, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, devrilen ağacın kaldırılması ve yol güvenliğinin sağlanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, taşkın riskine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında ırmak setlerinde malzeme takviye çalışmaları sürüyor.

        Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, bölgede gerekli inceleme ve koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

        Taşkınlara karşı çalışmaların sürdüğü Pazar ilçesinde ise şiddetli yağış dolayısıyla bazı araziler sular altında kaldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko
        CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Almus Barajı taştı taştı, baraj kenarındaki oyun parkı ve otopark sular alt...
        Almus Barajı taştı taştı, baraj kenarındaki oyun parkı ve otopark sular alt...
        Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kal...
        Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kal...
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde taşkın nedeniyle tarım alanlarını su bastı
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde taşkın nedeniyle tarım alanlarını su bastı
        Taşkın riskine karşı Turhal'da köprüler sökülüyor (2)
        Taşkın riskine karşı Turhal'da köprüler sökülüyor (2)
        Taşkın riskine karşı Turhal'da köprüler sökülüyor
        Taşkın riskine karşı Turhal'da köprüler sökülüyor
        Tokat'ta narkotik operasyonunda 1 tutuklama
        Tokat'ta narkotik operasyonunda 1 tutuklama