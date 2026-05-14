Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak su baskınlarına yol açtı
Giriş: 14.05.2026 - 19:47
İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinde sel oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı.
Bazı vatandaşlar, caddelerin suyla dolması nedeniyle araçlarından çıkamadı.
Belediye ve İlçe Özel İdare ekipleri, ev ve iş yerleri ile caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Öte yandan ilçede dolu da etkili oldu.
