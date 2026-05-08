Tokat'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırın dorsesindeki konteynere saklanmış 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu uygulama noktasında dorsesinde konteyner yüklü bir tırı durdurdu.
Ekiplerin yaptığı aramalarda konteynere saklanmış Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Polis ekipleri, sürücü H.İ.D'yi ise gözaltına aldı.
