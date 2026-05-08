Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Tokat'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırın dorsesindeki konteynere saklanmış 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 15:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırın dorsesindeki konteynere saklanmış 7 düzensiz göçmen yakalandı.


        Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu uygulama noktasında dorsesinde konteyner yüklü bir tırı durdurdu.

        Ekiplerin yaptığı aramalarda konteynere saklanmış Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

        Polis ekipleri, sürücü H.İ.D'yi ise gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama

        Benzer Haberler

        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Erbaa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
        Erbaa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
        Erbaa'da konteyner yüklü tırda 7 kaçak göçmen yakalandı
        Erbaa'da konteyner yüklü tırda 7 kaçak göçmen yakalandı
        TOGÜ'de diş korkusu olanlara uzman klinik çözümü
        TOGÜ'de diş korkusu olanlara uzman klinik çözümü
        TOGÜ'lü öğrenciler köy çocuklarına eğitim verdi
        TOGÜ'lü öğrenciler köy çocuklarına eğitim verdi
        Tokat Belediyesi çocuk gündüz bakımevinin hazırladığı ebru sergisi açıldı
        Tokat Belediyesi çocuk gündüz bakımevinin hazırladığı ebru sergisi açıldı