Tokat'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırın dorsesindeki konteynere saklanmış 7 düzensiz göçmen yakalandı.





Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu uygulama noktasında dorsesinde konteyner yüklü bir tırı durdurdu.



Ekiplerin yaptığı aramalarda konteynere saklanmış Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen tespit edildi.



Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.



Polis ekipleri, sürücü H.İ.D'yi ise gözaltına aldı.

