Tokat'ta Almus Baraj Gölü'nde dolusavaktan akan su dronla görüntülendi
Tokat'ın Almus ilçesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Almus Barajı'nda dolusavaktan akan su, dronla görüntülendi.
Tokat’ın Almus ilçesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Almus Barajı’nda dolusavaktan akan su, dronla görüntülendi.
Almus Baraj Gölü’nün tamamen dolmasının ardından ilçe genelinde su baskınları meydana gelirken, belediye garajı, Tufantepe’deki piknik alanı, çocuk parkı ve yürüyüş yolunun bir kısmı dün su altında kaldı.
Dolusavaktan su akışı ile suyun kanala döküldüğü bölge dronla bugün görüntülendi.
AFAD ve jandarma ekipleri, baraj gölünün etrafında güvenlik tedbiri aldı, bazı bölgelere ise giriş çıkış yasaklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.