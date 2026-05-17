        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta Almus Barajı'nda doluluk yüzde 98,5'e ulaştı

        Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nün doluluğu, kış ve bahar aylarındaki yağışlarla yüzde 98,5'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde geçen yıl yağışların az olması nedeniyle gün yüzüne çıkan adacık da yine su altında kaldı.

        Bu yıl özellikle kış döneminde yaşanan yağışlar gölde suyun yükselmesine neden oldu.

        Barajda ocak ayının başında yüzde 38 olan doluluk, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sayesinde bugün itibarıyla yüzde 98,5'e ulaştı.

        Türkiye'deki rezervuarlı barajların birçoğunun kapak açmaya başladığı bu süreçte Almus Barajı da dolu savaktan su bırakma noktasına geldi.

        En son 1993 yılının Mayıs ayında dolu savaktan su bırakan Almus Baraj Gölü'nün 18-19 Mayıs tarihlerinde dolu savaktan su tahliyesine başlayabileceği değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

