Tokat'ta çıkan ev yangınında 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi yaralandı.
Giriş: 08.05.2026 - 19:18
İsmetpaşa Mahallesi'nde S.S'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangında evde bulunan ve yaralanan S.S, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
