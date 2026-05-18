Tokat'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi İlçeye bağlı Kınık beldesinde Medet Arslan'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Almus Belediyesi, Çevreli Belediyesi itfaiyesi ile Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

