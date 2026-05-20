Tokat'ta çıkan yangında otomobil, garaj ve odunluk kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Zile ilçesinde garaj ve otomobil ile odunluğun zarar gördüğü yangın söndürüldü.
Giriş: 20.05.2026 - 21:43
İlçeye bağlı Karaşeyh köyünde, İsmail Doğanay'a ait garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, garaj ve içindeki otomobil ile bitişiğindeki odunluk kullanılamaz hale geldi.
