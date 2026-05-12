Tokat'ta çökme oluşan Ballıca Mağarası yolunda çalışma başlatıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Ballıca Mağarası'nın yolunda meydana gelen çökme nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor. Pazar ilçesi ile Ballıca Mağarası arasındaki kara yolunun 7. kilometresinde, Ballıca köyü yakınlarında yolda toprak kayması sonucu çatlaklar oluşmasının ardından ekipler çalışma başlattı. Çökmenin meydana geldiği yerde servis yolu oluşturmak için çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, daha sonra çökmenin olduğu bölgeyi onaracak.

