Tokat'ta çökme tehlikesi olan site duvarında önlem alındı
Tokat'ta son günlerde etkili olan yağışların ardından çökme tehlikesi olan sitenin duvarının etrafında önlem alındı.
Kentte 4 gündür etkili olan yağmur sonrası Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki Ahi Evler sitesinin istinat duvarında çökme tehlikesi oluştu.
Tokat Belediyesi ekipleri istinat duvarı çevresini ve üzerindeki yolun bir kısmını güvenlik şeridine aldı.
Ekipler, duruma göre sitenin duvarının yıkılacağını ya da güçlendirme çalışması yapılacağını belirtti.
