        Tokat'ta debisi yükselen Fardas Deresi taştı

        Tokat'ta debisi yükselen Fardas Deresi taştı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Fardas Deresi taştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 15:05 Güncelleme:
        İl genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bölgedeki Kılıçkaya Barajı'nın dolmasının ardından kontrollü su tahliyesine başlandı.

        Debisi yükselen Fardas Deresi'nin santral mevkisinde taşması sonucu bölgede çalışma yapan 2 iş makinesi ve araziler su altında kaldı.

        Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlara dere kenarlarında bulunmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

