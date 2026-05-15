Tokat'ta debisi yükselen Kelkit Çayı üzerindeki Yeşilçam Köprüsü ulaşıma kapatıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Kelkit Çayı üzerindeki Yeşilçam Köprüsü ulaşıma kapatıldı. İl genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bölgedeki Kılıçkaya Barajı'nın dolmasının ardından kontrollü su tahliyesine başlandı. Bunun üzerine debisi yükselen Kelkit Çayı'nda taşkın riskine karşı Yazıcık beldesine ulaşımı sağlayan Yeşilçam Köprüsü, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin bölgede taşkın riskine karşı çalışmaları sürüyor.

