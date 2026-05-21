Tokat'ta dere kanalına düşen köpek kurtarıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde dere kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlçede Çanakçı Deresi'nin kanalında bir köpek bulunduğunu gören vatandaşlar, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Harekete geçen itfaiye ekipleri, merdivenle kanala inerek suya kapılma tehlikesi geçiren köpeği kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, daha sonra serbest bırakıldı.

