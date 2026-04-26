Tokat'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Tokat'ta motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Giriş: 26.04.2026 - 19:50
S.T. (42) idaresindeki 60 AGZ 331 plakalı motosiklet, Tokat-Niksar kara yolu TOKİ konutları yakınında bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
