Tokat'ta gün batımı dronla görüntülendi
Tokat'ın Niksar ilçesinde gün batımında ortaya çıkan kale ve şehir manzarası dron ile görüntülendi.
Giriş: 17.05.2026 - 19:36 Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde gün batımında ortaya çıkan kale ve şehir manzarası dron ile görüntülendi.
Tarihi Niksar Kalesi çevresinde günün son ışıklarıyla oluşan kızıllık, ilçe merkezinde güzel görüntüler oluşturdu.
Dron ile kaydedilen görüntülerde, kalenin silueti ile Kelkit Irmağı çevresindeki şehir manzarası dikkati çekti.
Güneşin dağların ardında kaybolduğu anlarda oluşan renk cümbüşü ise farklı bir güzellik oluşturdu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri