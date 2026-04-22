        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta heyelan nedeniyle 5 binanın boşaltıldığı bölgede çalışmalar sürüyor

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde heyelan nedeniyle 5 binanın boşaltıldığı bölgede çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Kırandağı bölgesinde meydana gelen heyelanın ardından çalışma başlattı.

        Heyelan bölgesinde çok sayıda çam ağacının devrildiği, arazide çatlakların oluştuğu görüldü. Güvenlik önlemi alınan bölge, araç trafiğine kapatıldı.

        Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal, AA muhabirine, ilçelerinde dün heyelan yaşanması üzerine AFAD, Kaymakamlık ve Belediye olarak çalışma yaptıklarını söyledi.

        Kırandağı mevkisinde toprağın suya doymasının heyelana zemin hazırladığını belirten Ünal, "Toprak, taş ve kaya parçalarının düşmesine ortam oluşmuş. Heyelanı gözümüzle gördük, AFAD ekipleriyle etkilenecek ailelerimizi tahliye ettik. AFAD, Kaymakamlık ve Belediye olarak çalışmalarımız sürüyor. Cuma günü keşif çalışması yapılacak. Önümüzdeki hafta da önleme çalışmalarına geçeceğiz." dedi.

        Yaşadıkları apartman boşaltılan Ahmet Öztürk ise geceyi oğlunun evinde geçirdiğini dile getirerek, gerekli çalışmanın yapılmasını beklediklerini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

