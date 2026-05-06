        Tokat'ta Hıdırellez gösteriler ve yarışmalarla kutlandı

        Tokat'ta Hıdırellez gösteriler ve yarışmalarla kutlandı

        Tokat'ta Hıdırellez kutlamaları kapsamında çeşitli gösteriler ve yarışmalar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:52
        Tokat'ta Hıdırellez gösteriler ve yarışmalarla kutlandı

        Tokat'ta Hıdırellez kutlamaları kapsamında çeşitli gösteriler ve yarışmalar düzenlendi.

        Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bahçesinde, Tokat Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Geleneksel Hıdırellez Bahar Bayramı" etkinliği halk oyunları gösterisiyle başladı.

        Halat çekme, çuval ve kaşıkla yumurta taşıma yarışmalarının ardından katılımcılara Hıdırellez pilavı ve ayran ikram edildi.

        Programa, Vali Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, Vali Yardımcısı Osman Güven, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Alpat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdi Dölek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

