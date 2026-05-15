Tokat'ta iki minibüs çarpıştı, 11 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Hakan Ö. yönetimindeki 60 AGB 936 plakalı minibüs, Karayaka Bulvarı'nda Hüseyin U. idaresindeki işçilerin bulunduğu 60 M 1856 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.