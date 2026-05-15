        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta Kelkit Çayı'nın taşması sonucu bazı ev ve arazileri su bastı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması sonucu bazı ev ve arazileri su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 18:36 Güncelleme:
        İlçede 2 gündür etkili olan sağanak ve Kılıçkaya Barajı'nın dolmasıyla başlanan kontrollü su tahliyesi sonrası Kelkit Çayı taştı.

        Taşkın sonrası Bostankolu köyü Göğderesi mevkisinde bulunan köprü zarar gördü. Bazı evlerde ve arazilerde su baskınları oldu.

        Bölgede yaşayan Salim Yıldız, AA muhabirine, ilçede 2 gündür yağışın sürdüğünü söyleyerek, "Kılıçkaya Barajı'nın suyunun bırakılmasıyla Kelkit Çayı taştı. Maalesef şu an bu haldeyiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

        AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ve beraberindekiler de bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

