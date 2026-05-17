        Tokat Haberleri Tokat'ta Kelkit Çayı'nın taşması sonucu bazı evler, araziler ve köy yolu sular altında kaldı

        Tokat'ta Kelkit Çayı'nın taşması sonucu bazı evler, araziler ve köy yolu sular altında kaldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması sonucu bazı evler, araziler ve köy yolu sular altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 12:47 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Kızılçubuk köyünden geçen Kelkit Çayı son günlerdeki aşırı yağışların ardından taştı.

        Taşkında bazı evler, araziler ve köy yolu sular altında kaldı.

        Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi, AFAD, Jandarma, DSİ, İl Özel İdaresi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çayın debisinin yükselmesi nedeniyle köyde yaşayanları ve hayvanlarını dün akşam tahliye etmişti.

        Ekipler, diğer evlerin sular altında kalmaması için set çekti. Taşkında kovanların zarar görmesi nedeniyle çok sayıda arı da telef oldu.

        Köy Muhtarı Hüseyin Ege, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin yanlarında olduğunu söyledi.

        Ege, "Yapılan işler görünüyor. Devletimiz burada yanımızda. Vatandaş olarak yapmamız gerekenleri bizler de yapıyoruz. Yani ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Yapılması gereken ne varsa yapılacaktır. Köyün tahliyesini başarı ile tamamladık. Bazı vatandaşlarımız geri geldi. 1980 yılında da Kelkit Çayı taşmıştı. Devletimizin imkanları bu kadar da değildi. Şu anda yapılan daha farklı. O zaman köyümüzün yarısı sular altında kalmıştı. Benim ev de sular altında kalmıştı." dedi.

        Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

