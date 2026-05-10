Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta köyde Anneler Günü etkinliği yapıldı

        Tokat'ta köyde Anneler Günü etkinliği yapıldı

        Tokat'ta köyde Anneler Günü etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 21:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta köyde Anneler Günü etkinliği yapıldı

        Tokat'ta köyde Anneler Günü etkinliği gerçekleştirildi.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, Çocuk Gelişimi Kulübü ile Saç Bakım ve Güzellik Kulübünün katkılarıyla Taşlık köyünde Anneler Günü etkinliği yapıldı.

        Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Temür de katılarak Anneler Günü’nü kutladı.

        Program kapsamında öğretim üyesi Vasviye Eroğlu tarafından "annelik" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide anneliğin toplumdaki yeri, annenin aile içindeki görünmeyen emeği üzerine konuşuldu.

        Etkinlikte annelere saç bakımı ve kişisel bakım hizmetleri sunulurken, çocuklar ise çocuk gelişimi öğrencileri ve akademisyenler eşliğinde güvenli ve eğlenceli vakit geçirdi.


        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri, kadınların yalnızca annelik sorumluluklarıyla değil, birey olarak da değerli olduklarını hissetmelerinin önemine dikkati çekerek, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

        Etkinlik hem anneler hem öğrenciler hem de köy halkı için duygu dolu anlara sahne oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'taki heyelan anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Tokat'taki heyelan anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Tokat'ta polisler Anneler Günü'ne özel klip hazırladı
        Tokat'ta polisler Anneler Günü'ne özel klip hazırladı
        Niksar'da "Bağımlılık, Gençlik ve Gelecek" konferansı
        Niksar'da "Bağımlılık, Gençlik ve Gelecek" konferansı
        Tokat'ta heyelan güvenlik kamerasına yansıdı
        Tokat'ta heyelan güvenlik kamerasına yansıdı
        Tokat'taki hastanede 213 yıllık vakıf geleneği olarak hastalara meyve ikram...
        Tokat'taki hastanede 213 yıllık vakıf geleneği olarak hastalara meyve ikram...