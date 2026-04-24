Tokat'ta kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu
Tokat'ın Turhal ilçesinde kurdun saldırdığı 10 keçi telef oldu.
Giriş: 24.04.2026 - 14:32
İlçeye bağlı Kuytul köyünde Mahmut Pelit'e ait ağıla saldıran kurt, 10 keçiyi telef etti.
İhbar üzerine köye giden Turhal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, olayla ilgili tutanak tuttu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Sarı, Pelit'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
