Tokat'ta Mahperi Hatun Kervansarayı'nda Türk Halk Müziği konseri verildi

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Devlet Konservatuvarı Etkinlikleri" kapsamında Doç. Dr. Ali Orhan Dönmez ve öğrencileri tarafından Türk Halk Müziği konseri sunuldu.



Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda düzenlenen konserde, ilçede kültür ve sanatın yaşatılmasına katkı sağlayan etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.



Pervanlar, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş'a, Pazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Şükriye Sakar'a, Doç. Dr. Ali Orhan Dönmez'e ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sanatın ve kültürün ilçemizde daha da güçlenmesini temenni ediyorum." dedi.



Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan, İlçe Emniyet Amiri Emre Albayrak, Pazar Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

