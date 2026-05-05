Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta Mahperi Hatun Kervansarayı'nda Türk Halk Müziği konseri verildi

        Tokat'ta Mahperi Hatun Kervansarayı'nda Türk Halk Müziği konseri verildi

        Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 22:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta Mahperi Hatun Kervansarayı'nda Türk Halk Müziği konseri verildi

        Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Devlet Konservatuvarı Etkinlikleri" kapsamında Doç. Dr. Ali Orhan Dönmez ve öğrencileri tarafından Türk Halk Müziği konseri sunuldu.

        Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda düzenlenen konserde, ilçede kültür ve sanatın yaşatılmasına katkı sağlayan etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Pervanlar, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş'a, Pazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Şükriye Sakar'a, Doç. Dr. Ali Orhan Dönmez'e ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sanatın ve kültürün ilçemizde daha da güçlenmesini temenni ediyorum." dedi.

        Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan, İlçe Emniyet Amiri Emre Albayrak, Pazar Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Anneye acı veda
        Anneye acı veda
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler

        Benzer Haberler

        Tokat'ta Yeşilırmak ve Kelkit Çayı'nın birleştiği noktada su seviyesi 6 met...
        Tokat'ta Yeşilırmak ve Kelkit Çayı'nın birleştiği noktada su seviyesi 6 met...
        Tokat'ta kadın ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 1 kilo 675 gram uyuşturuc...
        Tokat'ta kadın ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 1 kilo 675 gram uyuşturuc...
        Yüksek ökçelerinden eroin çıktı Tokat'ta yüksek ökçeli kadın ayakkabılarını...
        Yüksek ökçelerinden eroin çıktı Tokat'ta yüksek ökçeli kadın ayakkabılarını...
        Tokat'ta 3 gündür süren yağışlarla yollarda su birikintileri oluştu
        Tokat'ta 3 gündür süren yağışlarla yollarda su birikintileri oluştu
        TARSİM Bölge Müdürü Halis Yamak'tan geçmiş olsun ziyareti
        TARSİM Bölge Müdürü Halis Yamak'tan geçmiş olsun ziyareti
        TOGÜ'de lise öğrencileri "aday öğrenci kimlik kartı" ile üniversiteyi yakın...
        TOGÜ'de lise öğrencileri "aday öğrenci kimlik kartı" ile üniversiteyi yakın...