Tokat'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Tokat-Reşadiye D-100 kara yolu Darıdere köyü yakınlarında S.T. idaresindeki 06 ACF 838 plakalı kamyonet, S.A. yönetimindeki 34 TB 1218 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan K.Y, Ü.A. ve Ö.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.