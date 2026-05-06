Tokat'ta sağanak nedeniyle ekili alanlar sular altında kaldı

Tokat genelinde 4 gündür etkili olan sağanak sonrası Turhal ilçesinde bazı ekili alanlar sular altında kaldı, ev ve ahırları su bastı.



İlçede yağış sonrası Yeşilırmak'ın geçtiği bölgelerde taşkınlar yaşandı.



Turhal'da bazı tarım arazileri sular altında kalırken, ev ve ahırlarda taşkınlar yaşandı.



Çevlikler Mahallesi Kanal Sokak'ta içinde 300 büyükbaş hayvanın olduğu ahırı su bastı. Ekipler su basan 5 ahırı tahliye etti.



Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, gazetecilere, Hamam, Çevlikler ve Varvara mahalleleri ile Çaylı köyünün alt bölgelerinin taşkınlardan etkilendiğini belirtti.



Ural, "Yaklaşık bin dönümlük tarım arazisi şu anda etkilenmiş durumda. Bu bölgede kotu düşük olan evleri su bastı, ekiplerimiz müdahale ediyor. Ciddi miktarda bu bölgede ahır olduğu için hayvanlarda da ciddi sıkıntı yaşandı. Taşıyabildiklerini taşıdılar, taşıyamadıklarını da biz tahliye etmeye çalıştık. Ciddi bir afet yaşıyoruz. Irmak seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi. Bununla ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde. Devlet Su İşleri ve Özel İdare ile birlikte çalışıyoruz." dedi.



Öte yandan yağışlardan etkilenen Pazar ilçesinde de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.







