Tokat'ta sağanak nedeniyle su basan evde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Tokat'ın Almus ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, evinde mahsur kalan bir kişi tahliye edildi.
Giriş: 04.05.2026 - 21:06 Güncelleme:
İlçede 2 gündür devam eden sağanaktan dolayı, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
İlçeye bağlı Cihet köyünde evine su basması dolayısıyla mahsur kalan bir kadın, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
AFAD ekipleri botla evin önüne kadar gelerek kadını kurtardı.
