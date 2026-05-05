Tokat'ta sağanak sonrası bazı ekili alanlar su altında kaldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ekili araziler su altında kaldı.



Kent genelinde 3 gündür aralıklarla süren yağış, ilçe merkezi, Çiftlik, Ovayurt ve Tatar köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.



Sağanağın ardından Yeşilırmak'ın taşması sonucu bazı ekili araziler su altında kaldı.



Yağışlardan dolayı ilçe genelinde yaklaşık 3 bin dönüm alanın sular altında kaldığı belirtildi.



İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

