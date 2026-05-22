Tokat'ta sel riski nedeniyle 10 okulda öğleden sonra eğitime ara verildi

Tokat'ta sel riski nedeniyle 10 okulda öğleden sonra eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte öğleden sonra yoğun yağış beklendiği belirtildi.



Bu kapsamda Behzat Deresi kenarındaki okullarla ilgili tedbir alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:





"Sel riski sebebiyle il merkezindeki Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulu, Ali Tepe Topçubağı İlkokulu, Ali Tepe Topçubağı Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gazi Paşa İlkokulu, Gazi Paşa Anaokulu, İbn-i Kemal İlkokulu, Şehit Mustafa Çalışgan İlkokulu ve TOBB Şehit İbrahim Doğan Ortaokulunda öğleden sonra eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı."



