Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandı

        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 13:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca Erbaa ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        Ekiplerin 17 farklı adrese düzenlediği operasyonda, 11 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait kartuş ve fişekler ele geçirildi.

        Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 13'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu

        Benzer Haberler

        Tokat'ta su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi
        Tokat'ta su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi
        Bilim ve tarım Tokat'ta buluştu
        Bilim ve tarım Tokat'ta buluştu
        İkinci Zeugma Tokat'ta gün yüzüne çıkartılıyor
        İkinci Zeugma Tokat'ta gün yüzüne çıkartılıyor
        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Toke...
        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Toke...
        Tokat'ta Mahperi Hatun Kervansarayı'nda Türk Halk Müziği konseri verildi
        Tokat'ta Mahperi Hatun Kervansarayı'nda Türk Halk Müziği konseri verildi
        Tokat'ta Yeşilırmak ve Kelkit Çayı'nın birleştiği noktada su seviyesi 6 met...
        Tokat'ta Yeşilırmak ve Kelkit Çayı'nın birleştiği noktada su seviyesi 6 met...