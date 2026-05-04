Tokat'ta sitenin istinat duvarının çökme anı cep telefonu kamerasında

Tokat'ta bir sitenin istinat duvarının çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Kentte iki gündür etkili olan yağış sonrası Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı gürültüyle çöktü.



İstinat duvarının çökmesiyle bir araç yoldan düştü, bir otomobil ise asılı kaldı.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri alanı güvenlik şeridine aldı, AFAD ekipleri de çalışma başlattı.



İstinat duvarının çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

