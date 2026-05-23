Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım alanlarını su bastı

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Kale köyünde taşkınlar nedeniyle tarım alanlarını su bastı.



Son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve baraj kapaklarının kontrollü açılması sonucu Kelkit Çayı'nın debisi arttı.



İlçeye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kale köyünün Kelkit Çayı kenarında bulunan yaklaşık 40 dönümlük sera ve bin dönümlük arazide su baskını meydana geldi.



Bazı vatandaşların arazilerinde bulunan suları, su motorlarıyla tahliye etmeye çalıştıkları görüldü.



Kale köyünde yaşayan Hüseyin Duran, AA muhabirine, "Son zamanlarda yağan yağışlar ve barajlardaki su salınımından dolayı ovamızda yaklaşık 40-45 dönüm örtü altı domatesler ve seralarımız sular altında kaldı. Açık arazide bin dönüme yakın çeşitli sebze, buğday, ay çekirdeği ve mısırımız su altında kaldı. Taşkından dolayı şu an tamamen zor durumda kaldık. Geçen yıl don olayları oldu bu yıl bu afetle karşı karşıyayız." dedi.



İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaymakamlık ve ziraat odasının hep yanlarında olduğunu ifade eden Duran, herkese teşekkür etti.



