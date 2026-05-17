Tokat'ta taşkın nedeniyle Yeşilırmak'ta mahsur kalan kaz ve ördekler kurtarıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından bakılan kaz ve ördekler, Yeşilırmak’ın taşması üzerine güvenli alanlara taşındı.



Turhal Belediyesi, Yeşilırmak yatağında ve çevresindeki parklarda 700'ü aşkın kaz ve ördeğin bakımını yürütüyordu.



Yaşanan taşkın sebebiyle telef olma riski altındaki kümes hayvanları, belediye ekiplerince toplandı.



Sayıları 140'ı bulan civcivler kafeslerde muhafaza edilirken, yetişkin ördek ve kazlar ise Şelale Tepesi mevkisindeki süs havuzuna taşındı.



Irmakta sürü halinde dolaşan hayvanların vatandaşlarca ekmek atılarak beslendiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.



