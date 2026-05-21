Tokat'ta toprak kayması yaşanan bölgede gerekli tedbirler alındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde toprak kayması meydana geldi.



İlçeye bağlı Kumçiftlik Mahallesi Dönekse Deresi mevkisinde, son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve baraj kapaklarının kontrollü şekilde açılması nedeniyle toprak kayması oluştu.



Bölgede incelemelerde bulunan Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ekiplerin bölgede inceleme ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü, riskli alanlarda gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Yetkililer, vatandaşların dere yatakları ve risk taşıyan alanlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

