Tokat'ta yakalanan terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi kadın tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun kadın üyesi tutuklandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1992-1998 yıllarında silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten, yaklaşık 34 yıl örgütsel bağı tespit edilemeyen H.K'nin örgüt içindeki faaliyetlerini deşifre etti. Yıllardır izini kaybettiren TKP/ML-TİKKO silahlı terör örgütü üyesi kadın, yürütülen sıkı takip ve çalışma sonucu düzenlenen operasyonla İstanbul'da ikametinde yakalandı. Tokat'a getirilen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tokat Çamlıbel Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

