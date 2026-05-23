Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'nin su seviyesi yükseldi

        Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'nin su seviyesi yükseldi

        Tokat'ta, taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesi yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 01:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'nin su seviyesi yükseldi

        Tokat'ta, taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesi yükseldi.

        Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışların ardından doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Barajı'nın dolusavak bölümünden, fazla suyun tahliyesi sürüyor.

        Su tahliyesi nedeniyle Tokat il merkezi ile bazı ilçelerden geçen Yeşilırmak Nehri'nin debisi de arttı.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile birlikte Yeşilırmak Nehri boyunca incelemelerde bulundu.

        Köklü ve beraberindekiler su seviyesinin yükseldiği Atatürk Köprüsü civarını da inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Hikayeyi tamamladık"
        "Hikayeyi tamamladık"
        10 numara şampiyon!
        10 numara şampiyon!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Bayram tatili trafiği başladı
        Bayram tatili trafiği başladı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!

        Benzer Haberler

        Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi: Vatandaşlar tehlikeye rağmen köprüye ak...
        Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi: Vatandaşlar tehlikeye rağmen köprüye ak...
        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Tokat'ta heyelan riski nedeniyle 1 köy boşatıldı
        Tokat'ta heyelan riski nedeniyle 1 köy boşatıldı
        Ehliyet sevincini polislere erik ikram ederek paylaştı
        Ehliyet sevincini polislere erik ikram ederek paylaştı
        Tokat'ın Turhal, Pazar ve Niksar ilçelerinde taşkın riski nedeniyle çalışma...
        Tokat'ın Turhal, Pazar ve Niksar ilçelerinde taşkın riski nedeniyle çalışma...
        Almus Barajı taştı taştı, baraj kenarındaki oyun parkı ve otopark sular alt...
        Almus Barajı taştı taştı, baraj kenarındaki oyun parkı ve otopark sular alt...