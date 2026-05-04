Tokat'ta Yeşilırmak'ın taşmaması için ekipler çalışıyor

Tokat'ta Yeşilırmak'ın taşmaması için ekipler çalışma yürütüyor.



ÇEDAŞ Kavşağı'ndaki köprüde, kentin ortasından geçen Yeşilırmak'ta iki gündür etkili olan yağış sonrası su seviyesi yükseldi.



Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesince alınan tedbirler kapsamında bölgede 4 iş makinesiyle çalışma başlatıldı.



Ekiplerin gece saatlerinde başlattığı çalışmalar sürüyor.



Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve AFAD İl Müdürü Mehmet Rıza Andiç bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.



Yazıcıoğlu, AA muhabirine, yağışın birçok ilde sıkıntı oluşturduğunu söyledi.



İtfaiyenin bulunduğu kavşakta büyük bir sıkıntı yaşadıklarını anlatan Yazıcıoğlu, "Gece saat 01.30'dan beri buradayız. Sağ olsun İl Özel İdaremiz, DSİ ve belediyemiz hep beraber ekip halinde taşkın olmaması bakımından ciddi bir süreci yönettik. Hala çalışmalar devam ediyor. İnşallah sıkıntı olmayacağını umut ediyoruz. Her türlü önlemi de hem özel idare, DSİ ve belediye ekiplerimiz aldı. Biz öncesinde müdahil olmasaydık şu ana büyük bir sıkıntı yaşayacaktık. Doğru zamanda müdahale ettik. Ama Tokat'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi özellikle şehircilik planında sıkıntılar var. Malum, bunlar da ondan kaynaklanıyor. Yapacak bir şey yok. Çok doğru zamanda müdahale edildi. İnşallah bir sıkıntı yaşamayacağız, öyle gözüküyor." dedi.

