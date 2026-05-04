        Tokat Haberleri Tokat'ta Yeşilırmak'ın taşmaması için ekipler çalışıyor

        Tokat'ta Yeşilırmak'ın taşmaması için ekipler çalışıyor

        Tokat'ta Yeşilırmak'ın taşmaması için ekipler çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 08:00 Güncelleme:
        Tokat'ta Yeşilırmak'ın taşmaması için ekipler çalışıyor

        Tokat'ta Yeşilırmak'ın taşmaması için ekipler çalışma yürütüyor.

        ÇEDAŞ Kavşağı'ndaki köprüde, kentin ortasından geçen Yeşilırmak'ta iki gündür etkili olan yağış sonrası su seviyesi yükseldi.

        Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesince alınan tedbirler kapsamında bölgede 4 iş makinesiyle çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin gece saatlerinde başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve AFAD İl Müdürü Mehmet Rıza Andiç bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Yazıcıoğlu, AA muhabirine, yağışın birçok ilde sıkıntı oluşturduğunu söyledi.

        İtfaiyenin bulunduğu kavşakta büyük bir sıkıntı yaşadıklarını anlatan Yazıcıoğlu, "Gece saat 01.30'dan beri buradayız. Sağ olsun İl Özel İdaremiz, DSİ ve belediyemiz hep beraber ekip halinde taşkın olmaması bakımından ciddi bir süreci yönettik. Hala çalışmalar devam ediyor. İnşallah sıkıntı olmayacağını umut ediyoruz. Her türlü önlemi de hem özel idare, DSİ ve belediye ekiplerimiz aldı. Biz öncesinde müdahil olmasaydık şu ana büyük bir sıkıntı yaşayacaktık. Doğru zamanda müdahale ettik. Ama Tokat'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi özellikle şehircilik planında sıkıntılar var. Malum, bunlar da ondan kaynaklanıyor. Yapacak bir şey yok. Çok doğru zamanda müdahale edildi. İnşallah bir sıkıntı yaşamayacağız, öyle gözüküyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kabine toplanıyor
        İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Artan petrol fiyatları Rusya'ya yaradı
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Uşak'ta zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Şarampole devrildi! 3 ölü, 40 yaralı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        İtalya Serie A'da şampiyon Inter!
        Trump: Kabul edilemez
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Tokat'ta bir sitenin istinat duvarı çöktü
        Tokat'ta sağanak ulaşımı aksattı
        Tokat-Sivas kara yolu yaşanan taşkın nedeniyle kısa süreli trafiğe kapandı
        Tokat-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi
        Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Tokat'ta köylüler "şükür duası" geleneğini 61 yıldır sürdürüyor
