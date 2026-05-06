Tokat'ta yıkılan kerpiç duvarın altında kalan kişi öldü
Giriş: 06.05.2026 - 14:11
İlçeye bağlı Nakkaş Mahallesi'nde yağışlar nedeniyle ıslanan samanlığın kerpiç duvarı çöktü.
Çökme sırasında duvarın altında kalan Hüseyin Özer (39) ağır yaralandı.
Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özer, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
