        Tokat Haberleri Tokat'taki hastanede 213 yıllık vakıf geleneği olarak hastalara meyve ikramı yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde 213 yıllık vakıf geleneği doğrultusunda hasta ve yakınlarına taze meyve ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde İslam Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfının hayır şartı doğrultusunda 213 yıldır sürdürülen taze meyve ikramı geleneği bu yıl da hasta ve yakınlarına moral oldu.

        Uzun süre hastanede tedavi gören vatandaşlara moral kazandırmayı amaçlayan etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

        Program çerçevesinde çocuk servislerinde tedavi gören minik hastalar da unutulmadı. Hastane odalarını ziyaret eden protokol üyeleri ve gönüllüler, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye ederek onların yüzünü güldürdü. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyaretlerde çocukların mutluluğu etkinliğe ayrı anlam kattı.

        Toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve merhamet kültürünün yaşatılmasına katkı sağlayan etkinliğe, Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, akademisyenler ve gönüllü öğrenciler katıldı. Hasta ve refakatçileri ziyaret eden heyet, geçmişten bugüne ulaşan vakıf kültürünün önemine dikkati çekti.

        Yüzyıllardır süregelen vakıf geleneğinin yaşatılmasının toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunduğunu belirten katılımcılar, bu tür etkinliklerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.


        Vakıf medeniyetinin en güzel örneklerinden biri olan taze meyve ikramı geleneği, bu yıl da paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatarak gönüllere dokundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

