Tokat'taki heyelan anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde heyelan anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 10.05.2026 - 14:36 Güncelleme:
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde heyelan anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Hasanşeyh beldesi Uluköy Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.
Mahallenin su deposuna giden elektrik hattına ait 2 elektrik direği toprak altında kaldı.
Heyelan anı yakınlarda bulunan Hidro Elektrik Santrali'nin güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçe Özel İdare ekipleri heyelanla ilgili çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri