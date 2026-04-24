Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıya adli kontrol

Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan F.S, A.D, A.A, G.Ş, A.H, Y.K, M.M. ve B.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilmiş, 22 Nisan'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.