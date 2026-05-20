Tokat'taki yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Almus Barajı görüntülendi
Tokat'ta doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Baraj Gölü görüntülendi.
Bu yıl özellikle kış dönemindeki yağışlar göldeki su seviyesinin yükselmesine neden oldu.
Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sayesinde bugün itibarıyla yüzde 100'e ulaştı.
Baraj gölündeki doluluk ve suların kanallara boşaldığı anlar görüntülendi.
Bu arada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de baraj çevresinde güvenlik önlemi alarak araçların duraksamasına ve park etmesine izin vermiyor.
AFAD ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.
