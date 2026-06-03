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        Turhal'da bazı bölgelerde tahliye tedbirleri sürdürülüyor

        Tokat Valiliği İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda taşkın riskine karşı bazı bölgelerde tahliye tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 09:38 Güncelleme:
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        Turhal'da bazı bölgelerde tahliye tedbirleri sürdürülüyor

        Tokat Valiliği İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda taşkın riskine karşı bazı bölgelerde tahliye tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldığı, toplantıda alınan kararlar çerçevesinde Turhal ilçesinde Çevlikler İlkokulu ile Arapören köyünde taşımalı eğitimin devam edeceği belirtildi.

        Açıklamada, Arapören köyünün Turhal ilçe merkezine taşımalı eğitim güzergahının Pazar-Dökmetepe üzerinden sağlanacağı kaydedildi.

        Kurul kararları kapsamında, Hacılar Mahallesi'nde (Çenesizler Tuğla Fabrikası ile Elalmış Köyü Köprüsü'ne giden yolun ırmak tarafı) tahliye tedbirlerinin kısmen uygulanmasının süreceği ifade edilen açıklamada, Varvara, Hamam, Çevlikler ve Borsa mahallelerinde tahliye tedbirlerinin devam edeceği bildirildi.

        Sütlüce ve Samurçay köylerinde uygulanan tahliye tedbirlerinin kaldırıldığı aktarılan açıklamada, Kızkayası Mahallesi'nde (Eski Pazar yolu altı) ve Elalmış köyünde (tren yolu altı) tahliye tedbirlerinin kısmen uygulanmasının sürdürüleceği, Arapören köyünde ise tahliye tedbirlerinin devam edeceği belirtildi.












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