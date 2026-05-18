        Tokat Haberleri Turhal'da sel ve taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köy tahliye edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 23:49 Güncelleme:
        Turhal'da sel ve taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köy tahliye edilecek

        Tokat Valiliği, Turhal ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köyün tahliye edileceğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Turhal Afet Koordinasyon Kurulu Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün başkanlığında Turhal Kaymakamlığında toplandı.

        Toplantı sonrasında şu kararlar alındı:

        "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Almus Barajı’nın dolma aşamasına geldiği, bu nedenle 19.05.2026 Salı gecesi veya 20.05.2026 Çarşamba sabahı dolusavakların taşacağı düşünüldüğünden Turhal ilçesinde oluşması muhtemel taşkın olayları ile ilgili aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Taşkın riski bulunan Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova mahallelerinin ve Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay köylerinin afet süresince geçici olarak tahliye edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

