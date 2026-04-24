"Türk-İslam Kültüründe Vakıf Geleneği ve Tokat Bölgesi Vakıfları Sempozyumu" düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Türk-İslam Kültüründe Vakıf Geleneği ve Tokat Bölgesi Vakıfları Sempozyumu" gerçekleştirildi.



TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliği ve Amasya ile Hitit üniversitelerinin katkılarıyla düzenlenen sempozyum, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda yapıldı.



TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, vakıf geleneğinin yalnızca geçmişe ait bir miras olmadığını, günümüzde de toplumsal gelişim açısından önemli rol üstlendiğini vurguladı.



Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu başkanlığında gerçekleştirilen sempozyumda Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Gökçe konuşmacı olarak yer aldı.





Vakıf sisteminin tarihsel gelişimi ve Anadolu’daki yansımalarının ele alındığı sempozyuma AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Vali Yardımcısı Osman Güven, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



